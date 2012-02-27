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亚洲 | 2012年 2月 27日 星期一 12:30 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月27日

路透上海2月27日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年2月27日-3月2日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

     2/28      深    蓝英装备   300293         1,500       24.80       23.40      民生证券  3/2
     2/29      深    博雅生物   300294   不超过1,902.03     --           --       华泰联合  3/5
     2/29      深    雪迪龙     002658         3,438        --           --       民生证券  3/5
     2/29      深    京威股份   002662   不超过7,500        --           --       国信证券  3/5 
     3/1       深    三六五网   300295   不超过1,335        --           --       国信证券  3/6
     3/2       深    中泰桥梁   002659   不超过3,900        --           --       平安证券  3/7
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,398.54亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1409920]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注 

  兴全轻资产投资   兴业全球      招商银行     交通银行、东方证券等     2/27-3/27  
  股票基金(LOF) 
 
  诺安中证创业成长 诺安基金      中国银行     建设银行、第一创业等     2/27-3/23 
  指数分级基金 
 
  华安标普全球     华安基金      建设银行     交通银行、安信证券等     2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元人民币) 
  石油指数基金(QDII)(LOF)  
  
  长信可转债基金   长信基金      深 发 展     工商银行、国泰君安等     2/27-3/20 
 
  上投摩根全球     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元) 
  天然资源股票基金 
 
  大成新锐         大成基金      农业银行     中国银行、宏源证券等     2/20-3/16 
  产业股票基金 
 
  国联安双力      国联安基金     建设银行     浦发银行、国泰君安等     2/20-3/16 
  中小板综指分级基金 
 
  中创400ETF       嘉实基金      工商银行     安信证券、渤海证券等     2/20-3/16 
 
  嘉实中创400      嘉实基金      工商银行     中国银行、国泰君安等     2/20-3/16  
  ETF联接基金  
 
  金鹰持久回报     金鹰基金      邮储银行     建设银行、华泰证券等     2/20-3/16 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF)  
 
  国泰成长优选     国泰基金      招商银行     农业银行、宏源证券等     2/16-3/16 
  股票基金 
 
  中欧盛世成长     中欧基金      广发银行     民生银行、国泰君安等     2/15-3/16 
  分级股票基金(LOF) 
 
  诺德周期策略     诺德基金      中国银行     中信银行、长江证券等     2/13-3/16 
  股票基金 
 
  建信深证100      建信基金      交通银行     农业银行、国泰君安等     2/15-3/14 
  指数增强基金 
 
  景顺长城优信     景顺长城      中国银行     工商银行、海通证券等     2/6-3/13 
  增利债券基金 
 
  广发聚财信用     广发基金      工商银行     交通银行、申银万国等     2/13-3/9 
  债券基金 
 
  摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫  建设银行     交通银行、中信证券等     2/13-3/9 
  主题优选股票基金 
 
  中小板300成长ETF 国泰基金      中国银行     申银万国、上海证券等     1/30-3/9 
  
  国泰中小板300    国泰基金      中国银行     交通银行、申银万国等     1/30-3/9 
  成长ETF联接基金 
 
  南方新兴消费增长 南方基金      工商银行     交通银行、海通证券等     2/7-3/7 
  分级股票基金 
 
  长安宏观策略     长安基金      邮储银行     交通银行、国泰君安等     2/2-3/7        
  股票基金 
 
  汇添富逆向       汇 添 富      农业银行     建设银行、国泰君安等     2/7-3/7 
  投资股票基金  
 
  民生加银中证     民生加银      建设银行     中国银行、国泰君安等     2/6-3/6 
  主题指数基金 
 
  中银信用增利     中银基金      中信银行     建设银行、国泰君安等     1/30-3/6 
  债券基金(封闭期三年)(LOF) 
 
  浙商聚潮新       浙商基金      民生银行     光大证券、上海证券等     2/6-3/5 
  思维混合基金  
 
  中海上证380      中海基金      工商银行     交通银行、长江证券等     2/6-3/2 
  指数基金 
 
  东吴深证100指数  东吴基金      建设银行     交通银行、中银国际等     2/6-3/2 
  增强基金(LOF) 
 
  诺安新动力灵活   诺安基金      工商银行     建设银行、渤海证券等     2/2-2/29 
  配置混合基金 
 
  博时天颐债券基金 博时基金      工商银行     招商银行、国泰君安等     1/31-2/27 
 
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)

  中铝公司        50       1年     短期融资券      周一
  浦发银行       300       5年     固息金融债      周二             小企业贷款专项债
  (600000.SS)
  农发行         300       7年     固息金融债      周二
  财政部         280      10年     固息国债      2/23-2/27    
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
  央票到期         正回购到期          合计

     20               --                20
  =======================================================================================
  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)

  无

  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
  ---------------------------------------------------------------------------------------
   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日

  蓝英装备    1,500       24.80       --            --              --      2/28    3/2
  ========================================================================================(完)
 
  --整理 边竞/周晓峰; 审校 冉莹

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