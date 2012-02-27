《外汇动态》进口商买入及股市走软推升美元/韩元,出口商抛售限制涨势

0250GMT---美元/韩元KRW=KFTC上扬,因油价上涨,韩国进口商有美元需求,且银行间投机客趁股市疲弱加仓.
不过,当地出口商把这波涨势看作是月底结算抛售的良机,尤其在1,130附近.
美元/韩元涨0.2%至1,128.5,之前一度高见1,129.9.
"该货币对可能试图突破1,130,但因出口商的抛售,在该水准附近可能要挣扎一番,"韩国一本土银行交易员表示.
韩股.KS11跌1.3%.(完)
--编译 李爽;审校 郑茵
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