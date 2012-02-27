《基金产业分析》美国基金准备转战欧洲,显示信心回升

* 美国投资者准备向欧洲投资数以十亿美元计资金

* 当局者迷的欧洲基金或被危机蒙住了发现机会的眼睛

记者 Tommy Wilkes/Sinead Cruise 编译 程琳/张若琪/田建华/王翔琼

路透伦敦2月24日电---2008年成功预测房贷市场底部的美国基金经理,正开始投回欧洲市场,显示人们对欧元区的信心正在恢复.

这些投资者称,风险定价和估算欧洲资产残余价值都因距离而变得更容易.而在欧债危机中备受打击的欧洲基金,则比美国同行谨慎很多.

"或许美国人比欧洲人对未来更乐观,更愿意担回一些风险."固定收益组合式基金Signet的创始人Bob Marquardt对路透表示.

"欧洲对冲基金投资者一直非常小心,如果一分半钟推销不出去,他们就会跑开,但在美国筹到的对冲投资资金很多,他们天生就是如此."

因对欧洲持续数月的政治角力感到忧虑,且怀疑欧洲银行体系是否有足以维持生存的流动性,先前曾有许多美国基金对欧洲避之唯恐不及.

但自从欧洲央行推出长期再融资操作,美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺维持低利率,且美国经济数据表现良好後,押注国内的机会减少,故这些美国基金将目光转向了欧洲.

美国基金在高收益和问题债务投资等高风险信贷领域尤占主要地位.

像Avenue Capital, Anchorage Advisors, King Street Capital Management和Och-Ziff Capital Management (OZM.N)等,只是其中几家已募集庞大资金投资於欧洲的投资者,其目前正开始将资金投入运作.

"我们今年初看到的最大改变之一就是,美国投资者正开始再度考虑投资欧洲."一大型欧系银行的机构经纪业务主管称.

不只对冲基金打算利用欧洲基金在其国内市场不积极活动的机会,机构货币基金也正扩大瞄准欧元区的廉价标的.

评级机构惠誉周四称,以美元计,自12月31日以来美国主要货币市场基金对欧元区银行的曝险已增加15%,显示人气的转变.对欧元区银行的敞口目前约占美国货币市场基金资产的11%,截至去年5月31日这个比例曾达31%.

Loomis Sayles债券基金共同经理Kathleen Gaffney称,美国市场上涨已激励类似她这样的基金扩大投资以求取回报.主权和欧洲公司债发行者正开始在美国投资者间,为其融资需求寻找强劲的支持.

美国基金公司的资本池远大於欧洲同业,特别是对於严重下跌的廉价债权,投资人对这类债权比较愿意花较长时间让资金锁定.

"最明白的事实就是美国贱价债权基金拥有更多资金,"总部位於伦敦的Neuberger Berman公司欧洲对冲基金投资经理Jeff Majit称.

总部位於洛杉矶的Oaktree资本管理公司,最近也筹集资金投往信贷拮据的企业,希望对这些企业进行资本重组,然後获利了结退出.Oaktree是全球最大的贱价债权投资公司之一.

Avenue公司旗下的Avenue欧洲特别情况基金II筹得20亿美元,Avenue最新聘请前摩根士丹利(MS.N)银行家Stephen Trevor负责该业务.

Legg Mason(LM.N)、First Eagle和Armored Wolf都是本月推出高收益率垃圾债券基金的美国机构投资者.

与此之际一些欧洲大型投行持续对欧元区情况最差国家,例如希腊做出悲观前景预估,除了最勇政的投资人之外,几乎吓得所有人都不敢再碰欧元区主权债或增加银行曝险.

"2月21日的协议使得希腊避免无序违约...但我们担心这不是希腊危机的最後一幕.我们认为中期而言希腊可能退出欧元区以及进一步违约."AXA Investment Managers调研主管Eric Chaney称.

AXA IM还表示,希腊退出欧元区将新增3亿欧元亏损,这还不包括私人债权人参与计划(PSI)承担的损失.

**有备而来**

美国基金的强大资金火力未必都能够变成投资优势,有些基金低估了投资横跨欧洲多个司法管辖区的复杂性,这些区域各有自己的破产法和监管制度.

然而Neuberger Berman公司经理Majit认为,这一次大多数美国大型基金已做好功课.美国数家知名投资机构近年来在本土市场判断不当,而犯下高昂代价过错的记忆仍历历在目.

对冲基金经理人John Paulson旗下一主要基金因押注经济复苏失误,在2011年净值腰斩.管理世界最大债券基金的Bill Gross大举押注看空美国公债,结果受创.

"那些来到这里的大型(美国)基金,甚至中型基金并不天真,"Majit说.

己在伦敦设有据点的美国基金也正在欧陆延揽专家,在慕尼黑和巴塞罗那等地开设第二个欧洲办公室.

Signet的Marquardt表示,与欧洲同业相比,他觉得美国投资人在贱价债权交易方面反应较灵敏,因此更加精通债权人权利;欧洲投资人购买债券大多持有至到期.

他称,"在这样的环境下,这是很重要的(技能),因为你往往更关切残余价值可能有多少,以及在多长的时间范围."

"你在这儿所需要的就是信贷专家,处理法律相关资产负债表工作,了解债券,真正顶尖的信贷产品.而这块行业就是美国的天下了."(完)