〔中国汇市〕人民币兑美元早盘受中间价牵引微跌,观望氛围下料续盘整

* 中间价意外低开令盘中询价小幅下行

* 外贸数据不佳等令人民币缺乏升值基础

* 机构观望氛围下,短期汇价料盘整

路透上海2月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘小幅下行.中间价无视隔夜美元颓势而低开,带动即期市场弱势盘整.在欧洲局势不稳,中国进出口形势难以判断等不确定性因素影响下,机构普遍对汇率走势呈观望态度.

交易员指出,外贸不畅的宏观环境使得人民币不再具备长期看升的基础,即便美国财长称欢迎人民币升值,其言论也难以对市场产生实质性的影响.

美国财长盖特纳称,欢迎人民币升值,允许人民币继续升值符合中国的利益.他并称,全球经济风险减弱,美国经济逐步转强;欧洲方面并已采取了措施,大幅降低了灾难性金融危机的风险.[ID:nCN1411394]

"今天的中间价比较意外,隔夜美元跌了那麽多,今天早上(中间价)开出来美元还是涨的,"上海一银行交易员称.

他指出,机构对未来几日的中间价较为关注,是否政策导向还须连续观察後才能判断.但市场对进出口数据等普遍并不乐观,人民币难以维持其近年来一致看升的预期已毋庸置疑,短期还将以震荡走势为主,外围环境和事件对汇率波动的影响将日益明显.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2985元,上日为6.2965元;北京时间11:25,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3010元,较上日收盘价6.2978元小跌.

希腊上周五正式向其民间债权人提出债务交换方案,启动了有史以来规模最大的主权债务重组,期望以此使其糟糕的财政状况恢复正常.[ID:nCN1411378]

东京汇市日圆兑美元周一在亚洲市场跌至七个月新低,欧元则持坚,在欧洲央行新注资操作前夕,投资人持续出脱欧元空头押注. [FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:27,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2975/25元,上日尾盘报6.2960元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2850/90,上日尾盘为6.2770元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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