《中国报摘》--其他报纸重要消息2月27日(II)

**证券时报**
--据透露,中国高收益债相关上市规则最快会在3月出台.考虑到投资风险,公募基金开始可能不允许投资,而基金专户则有望成为基金公司投资高收益债的突破口.
--据悉,建设银行(0939.HK)(601939.SS)今年计划新增600余家网点,进一步扩大网点综合性、多功能服务,并将大力发展消费金融业务、小微企业服务和保障性住房金融服务.
--武钢股份600005.SS公告称,公司拟以6亿元人民币对平煤神马能源化工集团进行增资,武钢股份将占增资後平煤神马集团12.06%的出资比例.
--继万科(000002.SZ)200002.SZ武汉公司使用的安信木地板复检结果合格後,万科获得青岛、广州和重庆质量监督检验所对安信地板部分批次复检的检测报告,报告显示甲醛指标全部合格.
**经济参考报**
--在欧债危机持续发酵的背景下,记者走访广州、东莞、阳江等城市,部分工厂订单比往年同期减少60%.专家认为,制造企业可主动运用金融工具避险,在阵痛中实现转型升级.
--记者近期在四川、河南等地劳务市场和用工企业走访发现,当前劳动力供需总体平稳,但随着中西部地区经济快速发展、产业转移步伐加快,传统劳务输出大省的劳动力"回流"趋势越来越明显.
--本报与厦门大学和新加坡国立大学共同发布中国季度宏观经济模型显示,今年中国经济增速将在二季度降至8.35%後逐步回升,但要跨越中等收入阶段的关键仍在於提高收入,故建议在一定时期内将居民上缴的社会保险缴费部分返还民众.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 张喜良
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