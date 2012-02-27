《外汇动态》日本出口商在美元兑日圆触及九个月高点後卖出美元

0246GMT---一日资银行交易商称,东京出口商在当地定盘之後大规模入场,推动美元兑日圆JPY=下跌0.2%至81.05日圆.
美元兑日圆稍早触及九个月高点81.66日圆,因止损买盘引发空头回补.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
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