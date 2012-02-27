《交易视点》中国银行业资本充足率提升利好信用债,但高低评级有分化--中金

路透上海2月27日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报指出，商业银行资本充足率提升有利於增强银行对信用债尤其是高等级品种的需求，但不良贷款上升抑制市场风险偏好，使得投资者对低评级债券的信用风险仍有较高的溢价要求，高评级与低评级之间的利差难以回到过去的低位。

报告称，此前银监会公布的商业银行主要监管指标情况表有几项信息值得关注：首先，银行业的盈利水平达到历史最好水平，推动核心资本增长，资本充足率进一步提升。第二，不良贷款在四季度相比三季度出现了2005年以来的首次环比双升，显示银行的资产质量风险已有抬头迹象。第三，拨备计提力度加大，拨备覆盖率进一步提升。

我们认为，这些指标的变化对信用债市场的影响体现在两个方面。

第一，资本充足率提升有利於增强银行对信用债尤其是高等级品种的需求。

商业银行资本充足率新规可能允许以超过100%的超额拨备替代一般准备计入附属资本，而超额拨备由於计提力度的加大明显高於一般准备，我们估计这将相应增加附属资本约3000亿元。按11%的资本充足率简单倒算，可支持的风险加权资产可再增加2.7万亿左右，银行投资信用债的空间将更加充裕。

第二，不良贷款已进入上升周期，银行的惜贷情绪会加重，低等级债券的需求恢复仍将是一个十分缓慢的过程。

尽管目前债券市场的低评级发行人在银行体系中仍算较好的客户，不会是不良贷款的发生主体，但银行的惜贷情绪会影响信用市场整体的风险偏好，使得投资者对低评级债券的信用风险仍有较高的溢价要求，高评级与低评级之间的利差难以回到过去的低位。

**AA级品种和城投债收益率仍有下降空间**

近期市场的交易热点继续从高等级向中低等级转移，我们认为短期来看，在基准利率尚没有向下突破之前，这一趋势仍将持续。

银行间市场前期评级间利差的缩小主要体现为AA+和AAA级，目前AA级和AA+级之间的利差仍高於AA+级和AAA级，但历史数据显示这两类利差较为接近，所以AA级及其以下品种的收益率还有进一步回落的空间。

交易所市场高收益品种中我们仍然偏好城投债，其二级市场收益率仍高於一级发行水平，且发改委对城投债违约风险的容忍度很低，博反弹的投资者可继续持有。

房地产政策的微调有利於改善房地产公司债的基本面，但目前这些债券的收益率不如城投债，相对价值并不高。

交易所AA级民营公司债收益率普遍高於银行间AA级中票，主要是没有银行及理财产品需求的支撑，而债券型基金受货币市场利率高居不下的影响增量资金又十分有限，两者之间的利差还不会很快收敛。

不过近期RQFII将开始逐步建仓，对交易所债券的需求可能会是一个利好。进入3月份後，低等级债券到期将比较集中，事件风险有所上升，建议投资者密切关注到期兑付情况，特别是化工、机械、建材、贸易行业，从稳健的角度来看，可以考虑减持部分低等级品种进行获利了结。

**新券配置建议**

7年中石油发行利率比5年铁道中票低10bp，信用利差处於合理水平，但与近期二级市场相比略显偏低。考虑到近期高等级中票供给非常稀缺，对於没有授信集中度问题、不受减税政策影响的机构而言，本期铁道中票具有良好的配置价值。

上周新发短融中，AAA级评级真实且发行规模大，均有良好配置价值；AA+级评分均达到投资级，建议优先选择百联集；AA级及以下发行人评分均为4及以下，有一定风险承受能力的投资者可以配置相对价值较突出的AA-中天。

同期新发中票较少，除铁道外均为AA品种，其中3年期AA荣盛行业龙头地位较突出。

企业债中，除中石油外，资质均较差，辽宁方大债发行利率很高，虽然主体评级未达到AA，但有资产质押增信，有获得回购资格的可能，有一定风险承受能力的投资者可以优先选择。

几支城投债相对交易所二级市场仍无优势，相较而言九江债最好。新发公司债中，金风属於资质相对较好的品种，定价更接近AA评级，对行业基本面恶化的风险已有一定的反映，3年期限也有一定稀缺性。

**评级调整**

上周有2次评级行动，均为正面调整。

川高速由於划出成渝高速资产後财务杠杆显着提升，我们将其主体评分从3下调至3-，但接收成渝高速并为川高速中票追加担保的川交投仍可获得3的评分，因此债项评分维持3不变。西王基本面变化不大，维持4-评分不变。(完)

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