《中国2012年已发行金融债一览表》--2月27日

路透上海2月27日电---以下为中国2012年政策性银行以及其他金融机构已发行金融债的具体情况:
一、国家开发银行
人民币债券
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债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率
一期 1月 200 10 3.85%
二期 1月 200 7 3.83%
三期 1月 100 5 4.13%(一年定存基准浮息债,基本利差63个bp)
四期 2月 200 3 3.95%(一年定存基准浮息债,基本利差45个bp)
五期 2月 200 5 3.80%
六期 2月 200 10 4.27%(一年定存基准浮息债,基本利差77个bp)
七期 2月 200 7 3.94%
八期 2月 200 7 4.20%(一年定存基准浮息债,基本利差70个bp)
*九期 2月 200 10 4.1017%(中标收益率)
(2011年第20期10年期固息金融债增发债)
总计 1,700
二、进出口银行
人民币债券
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债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率
一期 2月 200 3 3.78%
二期 2月 200 5 3.87%
总计 400
三、农业发展银行
人民币债券
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债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率
*一期 2月 300 7 3.92%
总计 300
四、其他机构
发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注
(亿元人民币)
*浦发银行 固息金融债 2月 300 5 4.20% 小微企业贷款专项债
(600000.SS)
民生银行 固息金融债 2月 300 5 4.30% 小微企业贷款专项债
(600016.SS)(1988.HK)
张家口商行 固息次级债 1月 5 10 7.15% 第五年末设发行人赎回权
注:1、*代表新增
2、中国2011年已发行金融债一览表请点选[ID:nCN1318304](完)
--整理 周晓峰; 审校 边竞
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
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《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》