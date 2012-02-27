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债券 | 2012年 2月 27日 星期一 11:48 BJT

《中国国债发行日程表》--2月27日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

发债主体   规模     期限     票面利率     债券类型      发行时间   上市时间
       (亿元人民币)
============================================================================
财政部     280      10年      *3.51%     记账式国债     2/23-2/27    2/29
财政部      --     3/5年        --        储蓄国债        3月
财政部      --       7年        --       记账式国债       3/7
财政部      --      10年        --       记账式国债       3/21
财政部      --       7年        --       记账式国债       4/11
财政部      --      10年        --       记账式国债       4/18
财政部      --       3年        --       记账式国债       4/25
财政部      --       7年        --       记账式国债       5/9
财政部      --      10年        --       记账式国债       5/23
财政部      --       5年        --       记账式国债       5/30
财政部      --       7年        --       记账式国债       6/6
财政部      --       1年        --       记账式国债       6/13
财政部      --      10年        --       记账式国债       6/20
财政部      --       7年        --       记账式国债       7/11
财政部      --      10年        --       记账式国债       7/18
财政部      --       3年        --       记账式国债       7/25
财政部      --       7年        --       记账式国债       8/8
财政部      --       5年        --       记账式国债       8/15
财政部      --      10年        --       记账式国债       8/22
财政部      --       7年        --       记账式国债       9/5
财政部      --       3年        --       记账式国债       9/12
财政部      --      10年        --       记账式国债       9/19
财政部      --       7年        --       记账式国债       10/10
财政部      --       1年        --       记账式国债       10/17
财政部      --      10年        --       记账式国债       10/24
财政部      --       7年        --       记账式国债       11/7
财政部      --       5年        --       记账式国债       11/21
财政部      --       3年        --       记账式国债       12/5
财政部      --      10年        --       记账式国债       12/12

2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

发债主体     规模    期限    票面利率     债券类型     发行时间   上市时间
         (亿元人民币)
============================================================================
暂无

 注:1、*代表新增
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)

  --整理 周晓峰; 审校 曹巍浩/边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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