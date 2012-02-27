〔中国新债〕庞大集团周四起发行总额22亿元公司债,期限五至七年

路透上海2月27日电---中国庞大汽贸集团股份有限公司(601258.SS)周一公告称,将从周四(3月1日)起发行总额22亿元人民币的公司债,分固息和浮息两种,期限含五至七年,各期限品种发行数量之间可回拨.
以下为具体条款:
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元) (网下)
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庞大集团 不超过38 3 6 利差询价区间3.38%-4.38% 海通证券 AA+ 3/1-3/5
(601258.SS) (浮息,利率基准为1周Shibor) 瑞银证券
16 5 利率询价区间7.50%-8.50%
(附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
3 7 利率询价区间7.80%-8.80%
(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红