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亚洲 | 2012年 2月 27日 星期一 11:33 BJT

〔中国新债〕庞大集团周四起发行总额22亿元公司债,期限五至七年

路透上海2月27日电---中国庞大汽贸集团股份有限公司(601258.SS)周一公告称,将从周四(3月1日)起发行总额22亿元人民币的公司债,分固息和浮息两种,期限含五至七年,各期限品种发行数量之间可回拨.

以下为具体条款:

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下)

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庞大集团 不超过38 3 6 利差询价区间3.38%-4.38% 海通证券 AA+ 3/1-3/5

(601258.SS) (浮息,利率基准为1周Shibor) 瑞银证券

16 5 利率询价区间7.50%-8.50%

(附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

3 7 利率询价区间7.80%-8.80%

(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

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参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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