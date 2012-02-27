〔券商报告〕自主品牌成中国公务车主流,带动效应将催生世界品牌--华创证券

* 公务车目录以自主品牌为主料成长期政策--华创证券

* 短期提升业绩,长期对自主品牌消费产生极强带动效应

* 短期内直接需求为每年15-30万辆,以中级轿车为主

* 长城和江淮料分别成为SUV和MPV市场最大政策受益者

路透北京2月27日电---中国工信部发布公务用车选用车型均为自主品牌.华创证券研究报告认为,预计这将成为长期政策,其政策效应除短期内提升车企业绩,长期来看对自主品牌汽车消费亦将产生极强的带动效应,并在未来十年催生1-2个世界知名品牌.

其研报称,短期内该政策对於合资品牌销量较大的上汽集团(600104.SS)短期业绩会产生一定影响,而长城汽车(2333.HK)(601633.SS)、江淮汽车(600418.SS)等自主品牌可能在各自细分市场中最大受益於公务车采购政策.

"在公布的公务用车目录(徵求意见稿)中全部选择自主品牌汽车,预期将是一个长期政策,中途改回到选择合资品牌的可能性非常小."报告并称,徵求意见截止时间是3月9日,预计通过的可能性远大於被否决.

中国工业和信息化部近日发布2012年度党政机关公务用车选用车型目录徵求意见,入围的25家车企、412款车型均为自主品牌.[ID:nCN1411868]

报告并称,广义的全国公务用车市场每年销量在30-50万台车,预计主要自主品牌企业将明显受益其中严格受《党政机关公务用车选用车目录》管理和限制的市场,这部分购买的车型以通勤办事事务用车为主,目前主要包括10-15万元的主流合资品牌中级轿车,和一部分大排量越野车.

其抽样调查显示,目前该市场保有量在100-150万台,按照5-7年更新周期计算,每年需求在15-30万辆,而公车改革的不断推进会不断降低这部分需求.在每年的需求结构中,运动型车(SUV)占3-5万台,多功能用车(MPV)占2-5万台,轿车占10-20万台.

而另一部分公务车则不受该目录限制,主要通过下属企事业单位代为购买使用,属於体系外的公务用车.该部分车型多数为30万以上奥迪大众等合资豪华车为主,需求量每年在15-20万台.

中国已成为全球最大汽车市场,去年全年乘用车销售1,447.24万辆,同比增长5.19%.但由於优惠政策退出等原因,自主品牌汽车表现不佳,当年自主品牌乘用车共销售611.22万辆,同比下降2.56%,而42.23%的市场占有率比上年下降3.36个百分点.[ID:nCN1333750]

**广告效应形成长期利好**

中国希望凭借与国外汽车大厂成立合资品牌,以学习世界先进的汽车制造科技,逐步打造领先的自主品牌汽车.公务车政策对於自主品牌的倚重,长期而言对其消费将产生极大带动效应.

工信部的名单中,入围车型中包括265款轿车、64款多功能乘用车、78款越野车,还有5款新能源轿车.包括一汽、东风、上汽等企业中多款车型入选.一汽集团旗下红旗、夏利;上汽集团旗下荣威和MG名爵等;吉利汽车(0175.HK)除了沃尔沃以外的多款车型也突围成功.

华创证券研报认为,此番从政策效应上分析,短期可提升业绩,而自主品牌长期发展的动力源已经找到,"我们更加看好国家对自主品牌企业的'广告'效应,...公务用车对汽车消费具有极强的带动效应,对品牌形象的树立也有非常好的作用."

研报预计,未来十年中国必将诞生1-2个世界知名品牌,"韩国也正是由於在20世纪80、90年代大力倡导在政府等公共领域使用自主品牌汽车,才形成目前的韩国现代(005380.KS)和起亚(000270.KS)品牌."

而从目前发展态势来看,这些知名品牌从长城汽车、江淮汽车、上汽集团、广汽集团这四个车企中诞生的可能性最大.

受工信部发布公务用车选用车型均为自主品牌消息提振,中国股市周一汽车板块大幅上涨,东风汽车(600006.SS)、江淮汽车等汽车个股早盘以涨停作收.

研报认为,长城汽车和江淮汽车将分别成为SUV和MPV市场中,公务车采购政策的最大受益者,2012年分别增加销量3万台SUV和2-3万台MPV.

而中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司短期业绩会受一定影响,因上海大众和上海通用是目前公务用车中销量最大的几个公司之一.研报预计上海通用将受压最重,而上海大众由於良好的品牌口碑,产品持续旺销,预计业绩受影响程度比较小.

上海汽车(600104.SS)周一早盘收高1.25%.(完)