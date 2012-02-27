(重发)〔中国债市动态〕现券收益率窄幅波动,预期不明朗令市场谨慎情绪弥漫

(重发以修改直接提取码)
路透上海2月27日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率窄幅震荡.资金面持续回暖并未带动买气,源於机构对於後市预期不明确,引发谨慎情绪.中国"两会"即将召开,市场寄望从中觅得政策方向.
交易员指出,今日买卖盘报价价差较大,导致成交清淡.甚至对资金面缓解敏感的短期品种收益率多小幅波动.源於政策真空期内,市场参与者谨慎观望情绪浓重.
"看不清楚(後市)的居多,所以要等"两会",看会定什麽样的调调,在此之前市场不太会有变化,"北京银行交易员称.
他并表示,经济基本面和政策的不明确引发市场避险情绪,导致部分机构"去杠杆"压力加剧,因此近期或有大量卖盘涌出,或对债市形成扰动.
中国"两会"将在3月初拉开序幕,本届政府亦在迈入最後一年任期之际迎来"大考".除了传统的"改善民生"仍是热点话题外,"控物价"倍受关注,而打破垄断的改革诉求亦显升温.[ID:nCN1390050]
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜和七天期品种均继续大幅下行.在上周五法定存准率下调後,资金面的转暖较为明显,机构此前谨慎的心态也有明显缓和,回购利率因此连续跳水. [CN/CN]
北京时间11:45,剩余期限约0.8年的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM在3.4649%/3.4499%,上日尾盘收报3.4599%/3.4400%.
剩余期限约9.729年的固息国债110024券最新双边报价tCN110024=CFXM在3.5400%/3.5000%,上日尾盘收报3.5600%/3.4900%(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红