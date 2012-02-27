〔中国货币市场〕回购利率继续大幅下行,资金面延续转暖格局(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海2月27日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜和七天期品种均继续大幅下行.在上周五法定存准率下调後,资金面的转暖较为明显,机构此前谨慎的心态也有明显缓和,回购利率因此连续跳水.
交易员并指出,从七天回购利率的跌势看,月末因素对流动性的扰动可能不会太大,而短期内如果公开市场的操作保持较低的力度,资金面或仍会维持相对宽裕的局面.
"现在是宽松多了,借钱都很容易,"上海一银行交易员称.
中国人民银行自上周五起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.
前述交易员并指出,今日是下旬例行补缴准备金的截止日,从回购利率的表现看,其对资金面的影响基本可忽略不计.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算,如例行调整日遇周末,则缴款截止日顺延至下周一.
业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日可以申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求,但一年期央票并未提及,本周或继续暂停.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
===============================================================================
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0263 4.6424 -161.61 2,900.53
七天CN7DRP=CFXS 3.6597 4.4810 -82.13 709.51
14天CN14DRP=CFXS 4.3992 4.3336 +6.56 86.92
-------------------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0186 4.6484 -162.98 1,150.77
七天CHICNY7D=CFXS 3.6736 4.5474 -87.38 87.53
-------------------------------------------------------------------------------
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.6500 3.3550 +29.50 433.97
七天<0#CN7DRPO=SS> 4.4050 4.0300 +37.50 95.83
14天<0#CN14DRPO=SS> 4.3000 3.9050 +39.50 2.63
-------------------------------------------------------------------------------
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0400 4.6511 -161.11
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.6450 4.5000 -85.50
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.4000 4.3000 10.00
-------------------------------------------------------------------------------
Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.0131 4.6433 -163.02
七天SHICNYSWD= 3.6450 4.4817 -83.67
三个月SHICNY3MD= 5.2974 5.3043 -0.69
===============================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>