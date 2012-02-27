〔新债招标〕中国浦发银行300亿五年期小微企业专项债票面利率为4.20%

路透北京2月27日电---中国上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周一公告称,上周五(24日)簿记建档发行的300亿元人民币五年期固息金融债,票面利率4.20%,落于申购区间的低端.
该期债为浦发银行2012年第一期金融债券,募集资金将全部用於支持小企业贷款.其清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券.
该期债发行期限为2月24日-2月28日.主承销商为中金公司和海通证券(600837.SS).经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.
银监会於去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nCN1173830]
兴业银行(601166.SS)於去年12月末抢得首单,发行了300亿元五年期小微企业专项债;本月稍早民生银行(600016.SS)(1988.HK)发行的300亿元五年期小微企业专项债,最终确定票面利率为4.30%,位於申购区间4.2%-4.4%的中端.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯