《企业看点》--2月27日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲燃料油看涨气氛浓，即期跨月价差升至数周高点
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
路透班加罗尔2月27日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要.
* 英国金融时报周一报导称,英国银行业者Lloyds (LLOY.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)可能获取欧洲央行本周进行的三年期低息贷款.[ID:nL5E8DR007]
* 印度Kingfisher Airlines (KING.NS)董事长Vijay Mallya周一接受英国泰晤士报采访时称,该公司正在与两家外国航空公司就可能的援助计划进行洽谈,结果可能在未来几天公布.[ID:nL5E8DR00W]
* 当地媒体周一报导,马来西亚成功集团(Berjaya Group)创始人Vincent Tan计划明年将7-Eleven Malaysia Bhd及其Money Online(MOL)互联网业务上市,共计将筹资逾6亿马币(林吉特)(1.99亿美元).[ID:nL4E8DR0CA]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚; 审校 高琦
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。