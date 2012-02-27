《企业看点》--2月27日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月27日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要.

* 英国金融时报周一报导称,英国银行业者Lloyds (LLOY.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)可能获取欧洲央行本周进行的三年期低息贷款.[ID:nL5E8DR007]

* 印度Kingfisher Airlines (KING.NS)董事长Vijay Mallya周一接受英国泰晤士报采访时称,该公司正在与两家外国航空公司就可能的援助计划进行洽谈,结果可能在未来几天公布.[ID:nL5E8DR00W]

* 当地媒体周一报导,马来西亚成功集团(Berjaya Group)创始人Vincent Tan计划明年将7-Eleven Malaysia Bhd及其Money Online(MOL)互联网业务上市,共计将筹资逾6亿马币(林吉特)(1.99亿美元).[ID:nL4E8DR0CA]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)