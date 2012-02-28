《交易视点》中国债市3月利率产品收益率明显下行的概率较低--中信证券

路透上海2月28日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场月报认为，3月债市的利多因素基本在市场预期之内，而利空则暂未兑现，3月利率产品收益率明显下行的概率较低，前期低点较难突破。

**经济增长稳步回升**

2月份汇丰PMI指数预览值为49.7，高於1月份的48.8。我们预计2月份中采PMI指数将回升至51左右，这表明在预调微调的政策基调下，经济增长稳步回升。

预计1、2月份工业增加值环比折年增长率都处於15%左右，然而，由於去年同期的基数较高，同比增速将小幅回落，预计2月份的工业增加值同比增长率在12.4%左右。

由於春节後蔬菜和猪肉价格的较大幅度下跌，2月份农产品价格显着回落。我们预计2月CPI食品环比涨幅在0%左右，而非食品环比在0.2%左右，因此2月份CPI同比涨幅将回落至3.5%。

2月份後随着翘尾因素降幅的减小，CPI同比将呈现缓慢下行的态势，2季度CPI同比仍有望低於3%，但继续显着下行的可能性较小。

**市场研判**

基於我们对基本面和政策面的判断，我们列出3月份债市的利多和利空因素。利多因素包括2月份CPI同比显着下行以及3月份的资金面趋於宽松；而利空因素主要包括经济增长的持续回升、信贷规模的扩张以及大宗商品价格和股市的持续上涨。

总体来看，我们认为利多的因素基本在市场预期之内，而利空则没有兑现也未被市场消化。因此3月份利率产品收益率显着下行的概率较低，我们认为前期收益率的低点较难突破，即使利率产品出现超跌後的回调，收益率的回调空间也不大。

利率互换上，我们仍然认为Repo互换利率的底部区域已经确立，收益率同样存在小幅回调的可能，但趋势上，後续收益率将进一步陡峭化上行。

**投资策略**

我们继续建议降低中长期利率产品的仓位，缩短久期。尽管利率产品的超调可能带来波段交易机会，但除非收益率继续上行10bp左右，否则在目前的收益率水平上，我们建议谨慎参与搏反弹。

对於利率互换，我们同样维持前期观点，即认为5年期Repo互换利率在3.3%附近有较强的支撑。操作上，我们继续推荐参与Repo1×5和2×5陡峭化交易。方向性策略上，我们仍建议选择支付5年期Repo互换固定端的交易。(完)

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