《交易视点》中国债市环境继续有利信用产品,推荐配置中低评级债--中信

路透上海2月28日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品月报认为，随着流动性回暖、信用风险担忧缓解等,债市的市场环境将继续有利信用债，预计中低等级债回报将持续超越高等级债。因此继续推荐配置中低评级债，并且加大对优质城投债的配置力度。

**市场环境继续有利於信用债**

报告表示，市场环境继续有利於信用债，具体表现为：

（1）流动性逐步回暖：预计资金面保持适度宽松的可能性较大，回购利率可能维持在3.0-3.5%相对平衡的水平；

（2）利率风险相对较小：通胀下行趋势确立，但政策放松和经济企稳对债券市场形成一定压力，利率产品收益率可能属於筑底震荡的过程，波动相对较小，对於信用债而言仍然有利。

（3）信用风险担忧缓解，风险偏好上升：企业盈利能力进一步回升、企业的融资环境改善（票据贴现利率明显下行及平均贷款利率回落）、企业信用评级下调的次数明显下降、平台贷款可能的展期，以及发改委在企业债券兑付（回售）座谈会中的表态等，企业整体的信用环境趋於好转，同时市场对於信用风险的偏好进一步提升，有利於推动中低等级产品信用利差的缩窄。

**中低等级债回报将持续超越高等级债**

（1）2月份中低评级债回报明显超过高等级债。AA级中票为代表的3y和5y中低等级债收益率分别大幅下行26bp和19bp，而AAA中票则上升10-15bp。

从目前看，1-2月份应该就是信用债由高等级向中低评级债风格转换的转折点，趋势将会持续，尤其是随着AA评级收益率的大幅下降至更低位置，市场将会转向更低评级的中票或城投债，信用风险偏好将会持续上升。

（2）中低等级债信用利差持续缩窄。AA级中票与国债的利差2月份大幅下降40bp，呈加速下降的趋势，按目前利差水平依然处於高位，仍有下降空间。

（3）曲线陡峭化趋势明显加快。2月份信用债曲线陡峭化（5y和1y利差）上升30bp左右，呈现加速的陡峭化趋势。预计陡峭化趋势仍将延续，但AAA已进入短端下降长端上升的陡峭化第二阶段，而AA级债仍处於长短端下降的陡峭化第一阶段。

**继续推荐配置中低评级债**

继续推荐配置中低评级债，加大对优质城投债的配置力度。

（1）信用债投资的风格转换已经确认，建议继续配置3-5年AA级的中票和公司债，预计收益率仍有明显下降空间。

（2）城投债回暖的四个条件或迹象，从目前看部分条件已经确认，而部分条件仍在确认过程中。

综合来看，城投债回暖预计仅是时间问题，鉴於城投债的流动性可能会偏差，建议投资者提前布局，选择较优质的城投债加大配置力度，在其他券种收益率降至低位市场重新开始向城投债转移，市场流动性最好的时候选择卖出，这样相对会较为从容。

**3月信用产品供给料保持较高规模**

在发行成本继续下移的3月份，信用产品供给可能将继续保持较高的规模。

对於中长期债券，1季度企业债供给可能将超过中期票据，而公司债和私募票据供给的大规模提升可能仍需时日；预计3月份信用债净发行量接近2000亿，1季度净发行量较去年可能将有小幅攀升。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]