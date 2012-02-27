版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 27日 星期一 14:02 BJT

《外汇动态》美元/日圆隐含波动率跳升,此前美元逼近82日圆

0538GMT--美元/日元隐含波动率跳升,此前美元/日圆最高升至81.66,并可能升至82-83日圆附近,在此区域许多期权交易商似乎没有为美元买权中的空仓进行对冲.

美元/日圆期权一个月隐含波动率一度升到10%,为近三个月高位,不过之後回落到9.1/9.6%附近,因美元/日圆现汇跌离九个月高点.

一家欧系银行的期权交易商称,如果美元/日圆进一步上涨且没有调整,那麽隐含波动率可能会继续攀升.(完)

--编译 吴云凌; 审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐