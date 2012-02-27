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货币新闻 | 2012年 2月 27日 星期一 17:14 BJT

背景资料：第84届奥斯卡主要奖项获奖名单

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶2月26日电---第84届奥斯卡颁奖礼周日举行，以下是各主要奖项的的获奖情况：

最佳影片：《艺术家》(The Artist)

最佳男主演：让·杜雅尔丹(Jean Dujardin) 《艺术家》

最佳女主演：梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)《铁娘子》(The Iron Lady)

最佳导演：迈克尔·哈扎纳维希乌斯(Michel Hazanavicius)《艺术家》

最佳男配角：克里斯托弗·普卢默(Christopher Plummer) 《初学者》(Beginners)

最佳女配角：奥克塔维亚·斯宾瑟(Octavia Spencer) 《帮助》(The Help)

最佳动画长片：《兰戈》(Rango)

最佳外语片：伊朗电影《纳德和西敏：一次别离》(A Separation)

最佳改编剧本：《後人》(The Descendants)

最佳原创剧本：《午夜巴黎》(Midnight in Paris)

最佳纪录片：《不败》(Undefeated)

最佳配乐：《艺术家》

最佳原创歌曲：《Man or Muppet》(《布偶大电影》)

最佳艺术指导：《雨果》(Hugo)艺术指导费雷蒂(Dante Ferretti)和道具指导斯基亚沃(Francesca Lo Schiavo)

最佳摄影：《雨果》

最佳服装设计：《艺术家》

最佳剪辑：《龙纹身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo)

最佳化妆奖：《铁娘子》

最佳视觉效果：《雨果》（完）

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--编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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