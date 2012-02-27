背景资料：第84届奥斯卡主要奖项获奖名单

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶2月26日电---第84届奥斯卡颁奖礼周日举行，以下是各主要奖项的的获奖情况：
最佳影片：《艺术家》(The Artist)
最佳男主演：让·杜雅尔丹(Jean Dujardin) 《艺术家》
最佳女主演：梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)《铁娘子》(The Iron Lady)
最佳导演：迈克尔·哈扎纳维希乌斯(Michel Hazanavicius)《艺术家》
最佳男配角：克里斯托弗·普卢默(Christopher Plummer) 《初学者》(Beginners)
最佳女配角：奥克塔维亚·斯宾瑟(Octavia Spencer) 《帮助》(The Help)
最佳动画长片：《兰戈》(Rango)
最佳外语片：伊朗电影《纳德和西敏：一次别离》(A Separation)
最佳改编剧本：《後人》(The Descendants)
最佳原创剧本：《午夜巴黎》(Midnight in Paris)
最佳纪录片：《不败》(Undefeated)
最佳配乐：《艺术家》
最佳原创歌曲：《Man or Muppet》(《布偶大电影》)
最佳艺术指导：《雨果》(Hugo)艺术指导费雷蒂(Dante Ferretti)和道具指导斯基亚沃(Francesca Lo Schiavo)
最佳摄影：《雨果》
最佳服装设计：《艺术家》
最佳剪辑：《龙纹身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo)
最佳化妆奖：《铁娘子》
最佳视觉效果：《雨果》（完）
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--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第四季 -- +1.5% 产出指数 -- +1.0% 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布 2月21日(二) 暂无重要经济数据公布 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 -- -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 2300 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 正18 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.8% (较前月) -- +0.8% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +5.4% 进口(较上年同期)