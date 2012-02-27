〔路透基点〕中国如家贷款案新增两家参贷行,修改额度分配--RLPC

路透香港2月27日电---据汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国经济型连锁酒店--如家HMIN.O的2.4亿美元收购融资贷款案又获得两家银行的参与加入,使得参贷银行总计达到13家.
台湾工业银行承贷1,000万美元,获得承办行头衔.彰化商业银行承贷500万美元,获得管理行身份.这两家银行的加入意味着八家委托主办行的承贷额度被降低.
原始承销行瑞士信贷及摩根大通目前各承贷2,625万美元.其它六家委托主办行中,法国巴黎银行、中国信托商银、及新韩银行各承贷2,200万美元,Natixis承贷2,450万美元,农业信贷企业与投资银行(CA-CIB)承贷2,300万美元.
该贷款案的一般银团组建阶段是於去年11月底结束的.
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375个基点,另有一笔15个基点的流动性溢价,因全球市场状况已导致许多银行的融资成本上升.
所有参贷银行将获得这项流动性溢价.这笔贷款平均期限为2.5年.
承贷2,000万美元的牵头行获得175个基点费用,最高综合收益460个基点(含流动性溢价).
5月末,如家宣布以现金加股票总计4.7亿美元的价格收购莫泰168.持有莫泰168国际控股59%股份的摩根士丹利和其它股东在2011年2月寻求出售莫泰168.
根据交易设计,如家此次收购将支付约3.05亿美元现金,同时将发行815万股普通股,发行价等於其美国存托股份(ADS)每份40.37美元.瑞士信贷和摩根大通担任如家的财务顾问.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍