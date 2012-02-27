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债券 | 2012年 2月 27日 星期一 15:25 BJT

〔欧元债市〕德债价格小升,受油价上涨相关忧虑支撑

路透伦敦2月27日电---德国公债期货周一小升,因有关油价上涨压制经济增长的担忧加剧.不过国际货币基金组织(IMF)有一线希望得到更多资金用於应对欧债危机,限制了债市的涨势.

德债期货FGBLc1上升5个跳动点,报139.08,由於担心经济增长受到压制,投资者对於股票等风险资产的需求减弱,稍转向具有避险功能和流动性良好的德国公债.

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