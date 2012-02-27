〔中国债市〕人民币利率互换先跌後涨,机构谨慎关注经济基本面等情况

路透上海2月27日电---中国人民币利率互换(IRS)周一先因回购利率大挫而下行,但随後走升,总体未见明显下跌.因本次下调存款准备金率对市场的影响逐渐消退,而央行持续"紧平衡"的政策调控,令机构转为关注经济增速等基本面情况.
上海一银行交易员称,虽然今日回购利率大跌,但IRS先应声下行後又上涨,目前水平较上日未见明显走低.市场"需要时间稳定,我觉得(未来IRS)下不去太多了."
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜和七天期品种均继续大幅下行.在上周五法定存准率下调後,资金面的转暖较为明显,机构此前谨慎的心态也有明显缓和,回购利率因此连续跳水.[ID:nCN1412428][CN/CN]
上海另一银行交易员补充说,央行最近一次下调存款准备金率,从效果来看,对市场激励作用不大.而机构对今年中国经济增长可能放缓的预期则在不断修正.在没有新的政策信号出现前,多选择继续观望.
就央行短期内是否会继续下调存准率,"这个要走走看的,现在还看不出来,...而对经济增长(可能放缓)的感觉,预期变了."後一交易员指出.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.4720/3.6080 3.2758/3.3675 3.2450/3.3367 3.3700/3.4667 3.3160/3.6320
上周五 3.5933/3.7050 3.2529/3.3514 3.2229/3.3200 3.3443/3.4429 3.2920/3.6140
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变动 -0.1213/-0.0970 +0.0229/+0.0161 +0.0221/+0.0167 +0.0257/+0.0238+0.0240/+0.0180
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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