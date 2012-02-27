《外汇动态》欧洲开盘:日圆脱离低位但仍承压

0740GMT--美元兑日圆JPY=脱离80.992日圆的九个月高位,据称是受在82日圆的选择权障碍影响.欧元/日圆EURJPY=亦脱离四个月高点,报108.85日圆,因一波获利了结操作及出口商抛盘令日圆受惠.
美元/瑞郎CHF=升0.15%至0.8963瑞郎,据三个半月低点0.8931不远,欧元兑美元EUR=则持稳於1.3445.美元指数.DXY升0.1%至78.441.(完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
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