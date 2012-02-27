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货币新闻 | 2012年 2月 27日 星期一 16:12 BJT

〔标题新闻〕韩国KDB金融集团IPO有望筹资15-25亿美元,为韩国近两年来规模最大--消息人士

* 首次公开发行(IPO)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8DR4AZ]

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