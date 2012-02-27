〔银行观点〕中国票据利率本周盘整後将续跌,因资金面明显改善--农行

路透上海2月27日电---中国大型票据专营机构--农业银行(1288.HK)(601288.SS)票据营业部最新报告认为,本周资金面明显改善,利率盘整後将续跌.虽然买入力度加大,但料实际成交有限.
报告指出,上周五准备金率正式下调,市场流动性有望出现较快改善,预计本周资金成本将持续下降.本周横跨2月、3月,一方面,临近月末,多数机构的规模调整接近尾声,利率难有大的变动.
另一方面,月初将至,机构信贷规模相对富余,在资金和规模双宽松的情况下,票据买入需求较为旺盛,利率仍有下跌空间.综上,本周利率将呈盘整後续跌的格局.
报告并认为,随着资金和规模趋於改善,票据买入力度将明显恢复,尤其是逆回购将保持较高报价金额.但在利率续跌预期下,月初卖出机构更多呈观望态势,市场实际成交有限.
央行自上周五(24日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统於2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良