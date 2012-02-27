〔路透调查〕韩国1月工业生产料较上月下滑,2月通胀料放缓

公布数据:韩国1月工业生产,2月贸易收支和消费者物价指数(CPI)

公布时间:工业生产(2月28日2300GMT)

贸易收支(3月1日0000GMT)

CPI (3月1日2300GMT)

1月工业生产增幅(%)

预估中值 估值区间 受访人数 ^前值

-3.6(较上年同期) -6.5至+3.2 12 +2.8

-1.2(较上月,经季节调整) -2.6至-0.3 12 -0.9

2月出口增幅(%)

预估中值 估值区间 受访人数 *前值

+19.0(较上年同期) +14.2至+25.0 12 -7.0

2月进口(%)

预估中值 估值区间 受访人数 *前值

+22.3(较上年同期) +15.3至+32.2 11 +3.3

2月消费者物价指数(CPI)增幅(%)

预估中值 估值区间 受访人数 前值

+3.1(较上年同期) +3.0至+3.7 12 +3.4

+0.4(较上月,未经季节调整)+0.2至+1.0 12 +0.5

^ 有待修正

* 2月15日修正

观察重点:

- 因出口疲弱和长假,1月工业生产很可能连续第四个月按月萎缩,若真是这样,则成为2008年12月以来最长下滑期.

- 投资者还将密切关注制造业的库存水平,12月初值显示库存按年增长21.4%,录得逾15年来最大按年升幅.

- 2月出口较上年同期增速可能加快至19%,1月为下滑7.0%.不过1月和2月综合来看,仍可能呈现下滑.每年1月或2月都会迎来为期三天的农历新年假期,因此分析师在考察像出口这种韩国主要经济指标较上年同期的表现时,往往将这两个月份结合起来看.

- 若以预估中值的2月出口同比增长19%来看,1-2月出口平均增长率为6%,低於2011年第四季的9%和第三季的21.4%.

- 2月的通胀年率可能从1月的3.4%进一步放缓至3.1%,但调查显示CPI料较上月升高,加之油价上涨和通胀预期高企,都将令前景维持不确定.

- 官方数据显示,韩国全国汽油零售均价周一连续第53天上涨并触及纪录高位,突显该国通胀前景非常不稳定,并对消费者支出构成进一步威胁.(完)