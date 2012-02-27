《外汇动态》澳洲联邦银行预期美元兑日圆9月底将升至90

0812GMT---澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)上调美元兑日圆JPY=汇价预估,并预期美元到3月底、6月和9月底将分别升至83、85和90日圆.该行此前的预估相应为78、77和78日圆.
该行预期,日本贸易条件将在未来几个月中恶化,同时外资会要求日本公债收益率(殖利率)上涨及日圆回落,来为该国巨额公共部门赤字提供资金.
其并建议投资者购买行权价82.50的六个月期普通看涨期权,以从日圆疲势中获益.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
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