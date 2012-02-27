〔中国金融〕星展中国今推美国石油基金结构性票据,为其首只QDII产品

路透上海2月27日电---东南亚最大的银行--星展银行(DBSM.SI)中国公司周一宣布,推出其第一款代客境外理财产品--美国石油基金结构性票据,这亦是其首款合格境内机构投资者(QDII)产品.

公司新闻稿称,在高通胀的环境下,这款挂钩美国石油指数基金的产品,将给予投资者捕捉参与国际石油价格表现的投资机会.该款产品最低投资金额为2万美元或等值人民币,收益上不封顶.

美国石油指数基金是在美国纽交所高增长板块上市交易的基金,主要反映原油商品的价格,交易量大,流通性好.不过新闻稿强调,由於这款产品的收益会随着油价上下波动,属於高风险产品,在最差的可能情况下,标的基金于定价日的实际执行价格为零,客户不仅在产品到期时无法获取任何收益,而且将损失全部的本金.

"虽然星展中国早在两年前就获准发行QDII产品,但考虑到当时国内的投资机会尚佳,且人民币升值强势,因此在产品开发上,决定暂时把注意力集中在国内市场,...今年起则有所改变."新闻稿引述星展中国个人银行业务总经理朱亚明称.

星展集团执行总裁高博德此前曾表示,当前人民币汇率已不是一边倒的升值,这对QDII而言,是一个好消息.海外金融市场,短期而言固定收益可能有较好表现,因为短期内亚洲可能会普遍采取宽松货币政策;而中期来看,美国和亚洲股市则会有好的机会.

对於星展银行而言,中国区对集团的收入贡献达5%,升至继新加坡和香港之後的第三大市场.

中国已批准包括国内银行,基金,保险,券商等各类机构透过QDII机制进行海外证券投资,截至1月20日,共有96家QDII累计获得749.47亿美元额度.其中,东亚银行(0023.HK)、汇丰银行、恒生银行(0011.HK)、花旗(C.N)、瑞信CSGN.VN等外资银行中国公司已陆续获得QDII额度,星展中国亦获得1亿美元额度.(完)