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货币新闻 | 2012年 2月 27日 星期一 17:05 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌逾1美元,连涨五天的动能消退

路透伦敦2月27日电---美国原油期货CLc1跌逾1美元.之前连涨五日推动该合约升至10个月高点,因担心伊朗核计划紧张局势可能导致中东供应受到干扰.

0840GMT,4月原油期货跌1.13美元报每桶约108.64美元,之前一度触及108.53美元低点.(完)

--编译 李爽; 审校 王洋

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