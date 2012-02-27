〔中国债市〕现券收益率走升,因经济面不确定且股市造好分流资金

路透上海2月27日电---中国银行间债市周一现券收益率走升,尤以中长期限品种为主,其中10年期国债收益率涨幅约2-3个基点(bp).交易员表示,尽管资金面进一步缓和,但近期股市造好,以及经济基本面不确定引发谨慎情绪,可能是债市延续调整的主因.
上海一券商交易员称,投资者对後市的预期存在分歧,汇丰公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)2月初值已连续第三个月回升,可能暗示经济企稳反弹的概率增加,但仍处在荣枯分水岭下方.另外,市场对货币政策放松的预期也不及先前.
他并表示,尽管准备金释放後,货币市场资金价格有明显回调,但利率品种的绝对收益率还是太低.股市走强肯定会吸引一部分资金转投股市.
汇丰(HSBC)最新"PMI预览"的2月初值数据升至49.7,高於上月终值48.8.但当月新出口订单指数骤降至47.4,创下八个月最低水平.
今日货币市场主要回购利率继续大跌,其中七天期品种跌幅约80个基点(bp),隔夜和14天期则分别下跌约160bp和微张6个bp.
华东一银行交易员还指出,由於存款流失、信贷考核等压力,从目前的情况看,作为传统的债市投资第一大主体,银行今年用於投资债券的资金并不是很充裕,这可能会加剧市场波动.
中国股市沪综指.SSEC周一连续第七日收涨,刷新近三个半月新高;汽车类股受工信部发布公务用车选用车型均为自主品牌消息提振大涨.当日A股成交额亦创下逾10个月来高位.[.SSCN]
剩余期限近9.5年的国债110019券最新双边报价CN110019=CFXM为3.58%/3.48%,上日尾盘为3.5250%/3.4950%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.0241 3.6640
上日 4.6424 4.4810
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4910/3.4335
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9460/2.9040
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6475/3.5825 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>