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货币新闻 | 2012年 2月 27日 星期一 17:11 BJT

〔欧洲个股〕汇丰控股行政总裁欧智华称迄今已裁掉1.1万个工作岗位

路透伦敦2月27日电---汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)称,目前为止已经裁掉1.1万个工作岗位,总体裁员或不会超过3万.(完)

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