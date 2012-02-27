〔瑞士央行〕监管委员会成员呼吁政府尽快任命央行新总裁

路透苏黎世2月27日电---瑞士央行顾问委员会成员Gerold Buehrer周一表示,瑞士政府在认命瑞士央行新总裁一事上不应再有任何拖延,暗示他支持代总裁乔丹出任该职.

外界普遍认为乔丹在总裁一职的竞争中领先,但有官员表示要到4月才会得出结论.上周一家媒体报导称,政界中左翼人士对乔丹的任命存在质疑.

"我很清楚,总裁人选需要尽快填补,"金融网站Cash引述Buehrer的话称.他目前是企业游说团体economiesuisse的主管.

Buehrer预期瑞士不会出现衰退.不过,经济动能放缓的前景已促使一些政界人士和贸易联盟呼吁瑞士央行进一步压低瑞郎.

"Economiesuisse预期无论如何,瑞士央行都将坚守(瑞郎兑欧元)1.20的上限."Buehrer表示.

"当然如果我是出口商,我会希望汇率高於1.30.但现实是,如果央行把上限设得太高,会给自己带来太多风险."(完)