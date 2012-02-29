〔基金产业〕3i集团中国投资重点锁定消费、服务、工业及能源--董事总经理

台湾经济指标预测--2月24日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
路透北京2月29日电---英国私募股权(PE)投资公司3i集团(III.L)周三称,未来在中国的投资将重点关注三大核心领域,包括消费、服务、工业及能源行业;且不排除将与国内PE基金共同投资项目.
公司董事总经理暨高级合伙人苏骐(Paul Su)并表示,3i已新成立了中国顾问委员会,旨在帮助公司在中国寻求新的投资机会,提供宏观经济政策动态及观点、战略咨询、市场准入和行业网脉等支持.
上述顾问委员会的三位成员包括,中粮集团董事长宁高宁、长江商学院院长项兵及贸易通电子贸易公司首席执行官吴伟骢.此为3i进一步巩固中国市场业务的又一举措,公司去年7月委任苏骐为公司大中华区总裁.
"具体看好跟儿童相关的消费,很多人愿意花钱的,一个儿童上面有六个成人;还有就是品牌类的东西,中国人对品牌的追求无法可比",苏骐并指出,服务业看好物流、人力资源等;工业方面则关注技术改造等领域.
不过,对於热门的TMT(科技、媒体、电讯)行业,3i则未有计划涉足,因公司在该行业并没有很多经验,不过依然看好该行业的投资机会.
据3i提供的资料显示,3i於2001年进入中国市场,目前拥有八名投资人,并在北京和上海设有办事处.目前主要由苏骐主管大中华区业务,负责促成投资及落实投资策略.
此前,苏骐曾担任瑞信CSGN.VX投资银行部大中华区董事总经理,曾促成多个中国企业的资本市场融资、重组及并购,包括中海油(0883.HK)、上海电气(2727.HK)(601727.SS)、上海医药(601607.SS)(2607.HK)等.
3i在中国的投资案例主要包括分众传媒FMCN.O、小肥羊(0968.HK)、春天百货(0331.HK)及迪信通等11起,不过投资时间均在2007年以前,之後则未再有任何投资.
对此,苏骐解释称,这主要是受到金融危机及中国PE投资市场日趋火热等变化影响.不过,他并未就今年的具体投资目标及计划提供更多细节.
3i集团於1945年在伦敦成立,是英格兰银行和政府的产业投资机构,目前管理的资产总规模达191亿美元.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱
--中国国务院国资委主任肖亚庆表示，在经济发展新常态下，国有企业改革发展已进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要深入推进公司制股份制混合所有制改革。