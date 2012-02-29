〔基金产业〕3i集团中国投资重点锁定消费、服务、工业及能源--董事总经理

路透北京2月29日电---英国私募股权(PE)投资公司3i集团(III.L)周三称,未来在中国的投资将重点关注三大核心领域,包括消费、服务、工业及能源行业;且不排除将与国内PE基金共同投资项目.

公司董事总经理暨高级合伙人苏骐(Paul Su)并表示,3i已新成立了中国顾问委员会,旨在帮助公司在中国寻求新的投资机会,提供宏观经济政策动态及观点、战略咨询、市场准入和行业网脉等支持.

上述顾问委员会的三位成员包括,中粮集团董事长宁高宁、长江商学院院长项兵及贸易通电子贸易公司首席执行官吴伟骢.此为3i进一步巩固中国市场业务的又一举措,公司去年7月委任苏骐为公司大中华区总裁.

"具体看好跟儿童相关的消费,很多人愿意花钱的,一个儿童上面有六个成人;还有就是品牌类的东西,中国人对品牌的追求无法可比",苏骐并指出,服务业看好物流、人力资源等;工业方面则关注技术改造等领域.

不过,对於热门的TMT(科技、媒体、电讯)行业,3i则未有计划涉足,因公司在该行业并没有很多经验,不过依然看好该行业的投资机会.

据3i提供的资料显示,3i於2001年进入中国市场,目前拥有八名投资人,并在北京和上海设有办事处.目前主要由苏骐主管大中华区业务,负责促成投资及落实投资策略.

此前,苏骐曾担任瑞信CSGN.VX投资银行部大中华区董事总经理,曾促成多个中国企业的资本市场融资、重组及并购,包括中海油(0883.HK)、上海电气(2727.HK)(601727.SS)、上海医药(601607.SS)(2607.HK)等.

3i在中国的投资案例主要包括分众传媒FMCN.O、小肥羊(0968.HK)、春天百货(0331.HK)及迪信通等11起,不过投资时间均在2007年以前,之後则未再有任何投资.

对此,苏骐解释称,这主要是受到金融危机及中国PE投资市场日趋火热等变化影响.不过,他并未就今年的具体投资目标及计划提供更多细节.

3i集团於1945年在伦敦成立,是英格兰银行和政府的产业投资机构,目前管理的资产总规模达191亿美元.(完)