路透伦敦2月27日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:继续取得骄人的表现,收在1.3440上方,其为1.4245/1.2625跌势的50%回档技术位.目前进一步升向61.8%回档位1.3630的可能向已然浮现.若回调,将在1.3300至1.3320间寻获支撑,一直到不久前,这个区间仍是强劲阻力.只有跌破该水准,才能进一步跌至1.3180进而至1.3000水准.

美元/日圆:美元继续一路高歌猛进,近期有望升向82.85区域,其为95.00高位至纪录低点75.30跌势的38.2%回档技术位.美元汇价未见明显回调,有利於中长线升势,尤其是周线2007年以来首次收在了周线一目均衡云图阻力位上方,更说明如此.若能第二周收在阻力位81.00上方,则进一步的涨势将更为确定.过去25年中日圆若收在周线云区上方,其後的几个月至少会上涨1,000个点.若跌至79.20下方,则可能进一步跌向78.20水准,不过近来10年期美国公债收益率所展现出来的韧性,应该利好美元取得进一步的升势.

英镑/美元:上周英镑的涨势再次遭遇200日移动均线的阻击,目前200日移动均线切入位在1.5910.收在该水准上方将有可能向上瞄准1.6080.与此同时前次回档高位1.5935仍是关键水平.若回调,将在1.5820和1.5720附近寻获支撑,与此同时55日移动均线1.5620仍是关键的支撑位,还有2月低点1.5645.(完)

--编译 王洋; 审校 蔡美珍

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