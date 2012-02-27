美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
路透伦敦2月27日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:继续取得骄人的表现,收在1.3440上方,其为1.4245/1.2625跌势的50%回档技术位.目前进一步升向61.8%回档位1.3630的可能向已然浮现.若回调,将在1.3300至1.3320间寻获支撑,一直到不久前,这个区间仍是强劲阻力.只有跌破该水准,才能进一步跌至1.3180进而至1.3000水准.
美元/日圆:美元继续一路高歌猛进,近期有望升向82.85区域,其为95.00高位至纪录低点75.30跌势的38.2%回档技术位.美元汇价未见明显回调,有利於中长线升势,尤其是周线2007年以来首次收在了周线一目均衡云图阻力位上方,更说明如此.若能第二周收在阻力位81.00上方,则进一步的涨势将更为确定.过去25年中日圆若收在周线云区上方,其後的几个月至少会上涨1,000个点.若跌至79.20下方,则可能进一步跌向78.20水准,不过近来10年期美国公债收益率所展现出来的韧性,应该利好美元取得进一步的升势.
英镑/美元:上周英镑的涨势再次遭遇200日移动均线的阻击,目前200日移动均线切入位在1.5910.收在该水准上方将有可能向上瞄准1.6080.与此同时前次回档高位1.5935仍是关键水平.若回调,将在1.5820和1.5720附近寻获支撑,与此同时55日移动均线1.5620仍是关键的支撑位,还有2月低点1.5645.(完)
--编译 王洋; 审校 蔡美珍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第四季 -- +1.5% 产出指数 -- +1.0% 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布 2月21日(二) 暂无重要经济数据公布 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 -- -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 2300 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 正18 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.8% (较前月) -- +0.8% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +5.4% 进口(较上年同期)