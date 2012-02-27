〔中国外汇〕加强政策储备,做好应对跨境资金双向流动风险预案--外管局

路透北京2月27日电---中国外汇管理局表示,下一阶段建立健全本外币跨境资金流动监管框架的主要思路包括,加强政策储备,做好应对跨境资金双向流动风险的政策预案;同时坚持均衡管理,重点防范跨境异常资金流动等.
周一刊登在外管局网站的专题文章并称,要加强形势分析,提高科学预判能力,敏锐观察和密切跟踪本外币跨境资金流动形势变化,高度重视一些苗头性、倾向性问题;优化体制机制,提高应对跨境资金流动冲击的能力.
"坚持对跨境资金流动实施均衡管理,既要完善和充实防范跨境资金大量净流入的政策预案,也要做好防范跨境资金集中流出的政策储备,提高监管政策的针对性和前瞻性."外管局表示.
外管局并称,要利用预调微调工具,平滑跨境资金大进大出,有针对性地实施分类监管;综合运用经济、法律和必要的行政手段,压缩投机套利空间;改进做市商做市机制,增强外汇市场自我调节、自求平衡的能力.
同时,还要保持对"热钱"等违法违规资金的高压打击态势,严厉打击地下钱庄等监管领域违法犯罪行为.
面对空前复杂和严峻的国际经济金融环境,外管局上周重申,未来支持中国国际收支顺差基本面因素依存,但跨境资金净流入规模或减少,波动有所加大.[ID:nCN1407828]
中国1月外汇占款新增约1,409亿元人民币,扭转了此前连续三个月的跌势,显示欧债危机形势趋稳减缓热钱流出.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进