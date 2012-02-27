〔表格〕LME金属库存最新变化--2月27日

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
路透伦敦2月27日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 300,475 -3,025
锡 10,250 持平
铅 368,175 -2,325
锌 867,725 -100
铝 5,115,775 +300
镍 97,398 -138
铝合金 137,720 -240
NASAAC 156,900 持平
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 丁琦;审校 李爽
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第四季 -- +1.5% 产出指数 -- +1.0% 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布 2月21日(二) 暂无重要经济数据公布 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 -- -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 2300 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 正18 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.8% (较前月) -- +0.8% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +5.4% 进口(较上年同期)