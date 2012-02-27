《外汇动态》日本出口商的外币卖盘扶助日圆脱离低点

0843GMT---日本出口商抛出欧元兑日圆EURJPY=R,打压欧元至盘中低点108.45,并带动美元兑日圆JPY=走软.美元目前报80.91日圆,日内持平,仍在EBS盘中所及九个月高位81.661的下方.中长线大户亦被指为欧洲时段的卖家.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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