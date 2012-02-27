〔中国行业〕预计工程机械业今年将有更大规模更大胆的海外并购--标普

路透北京2月27日电---标准普尔周一发布报告称,中国国内需求减缓和竞争加剧,可能鼓励更多中国工程机械制造商寻求海外扩张,预计今年将出现更大规模、更大胆的海外并购,会有更多企业在海外建立诸如研发中心等的首个据点.
标准普尔预计,未来三至四年,中国多数大型工程机械商海外营收占比能从2011年上半年的10%提高至30%左右.
标准普尔信用分析师方琮晖表示,"我们预计,2012年工程机械行业的需求增速将大幅低於未来几年平均增速的预估值.国内市场增速放缓也可能测试工程机械制造商管理其利润率和盈利能力的能力."
他称,与此同时,企业为了推动销售而向客户提供的分期付款和融资租赁选择,使得信用风险控制变得关键.
报告认为,过去几年中国工程机械行业的快速发展增强了营收基础,并降低了去海外资本市场融资的难度,大量资金储备使得并购成功的可能性更大.
报告指出海外扩张中存在的风险.在起初的12-18个月左右时间内,实施并购的一些企业的利润率可能比其他企业波动更大;而对於面临较大欧元区风险敞口,或依靠债务融资并购的企业来说,还存在较高的执行风险.
但是,另一方面,并购活动也可改善地域多元化程度,令研发能力得到大幅提升,这是有利於信用状况的正面因素,不过至少在两三年内可能还不会实现.
中国工程机械商近两年加快走出去的步伐.今年年初,三一重工 (600031.SS)联手中信基金共同收购德国普茨迈斯特公司100%股权,交易总金额3.6亿欧元.广西柳工(000528.SZ)则斥资3.35亿元人民币收购波兰企业HSW的工程机械事业部.
徐工机械(000425.SZ)母公司徐工集团稍後亦表示,目前正积极寻求更大规模的海外并购.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进