叙利亚似无接替阿萨德的适合人选

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月27日电---奥巴马政府及其阿拉伯和欧洲盟友正试图将叙利亚领导人阿萨德赶下台，但美国官员也承认现在并无替代阿萨德上台的良好人选。

相关官员和专家表示，这部分归因于阿萨德坚决维护其统治，确保其统治内部不会出现任何挑战。

由於阿萨德家族面临其41年统治中最严重的挑战，叙利亚安全部队的行动导致数以千计的示威者丧生，美国官员预计阿萨德政府最终会垮台，但谁将接手叙利亚又称为一个当务之急的问题。

简言之，目前并无明显的继承人选，也不清楚是否会有人选尽快出现。

一位要求匿名的美国官员表示：“叙利亚当局是如此根深蒂固、利己主义，当然这纯粹是主观臆测，即便推翻阿萨德，我们也不清楚我们是否会更喜欢他的继任者。”

“现在也无明显的继承人选。”

这名官员表示，同样在反对派中，“也没有出众的反对派人物成为叙利亚反抗力量的标志性人物。”

这名官员私下表示，阿萨德及其亲属心腹将尽可能握权不放。（完）