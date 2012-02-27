叙利亚似无接替阿萨德的适合人选

美国债市：公债发行日程表
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月27日电---奥巴马政府及其阿拉伯和欧洲盟友正试图将叙利亚领导人阿萨德赶下台，但美国官员也承认现在并无替代阿萨德上台的良好人选。
相关官员和专家表示，这部分归因于阿萨德坚决维护其统治，确保其统治内部不会出现任何挑战。
由於阿萨德家族面临其41年统治中最严重的挑战，叙利亚安全部队的行动导致数以千计的示威者丧生，美国官员预计阿萨德政府最终会垮台，但谁将接手叙利亚又称为一个当务之急的问题。
简言之，目前并无明显的继承人选，也不清楚是否会有人选尽快出现。
一位要求匿名的美国官员表示：“叙利亚当局是如此根深蒂固、利己主义，当然这纯粹是主观臆测，即便推翻阿萨德，我们也不清楚我们是否会更喜欢他的继任者。”
“现在也无明显的继承人选。”
这名官员表示，同样在反对派中，“也没有出众的反对派人物成为叙利亚反抗力量的标志性人物。”
这名官员私下表示，阿萨德及其亲属心腹将尽可能握权不放。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第四季 -- +1.5% 产出指数 -- +1.0% 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布 2月21日(二) 暂无重要经济数据公布 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 -- -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 2300 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 正18 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.8% (较前月) -- +0.8% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +5.4% 进口(较上年同期)