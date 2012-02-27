维基解密公布大量美国安全智库邮件

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月27日电---维基解密周一开始将美国全球安全智库Stratfor的超过500万封电子邮件公之于众，这些邮件明显是黑客获得的。

维基解密并未说明如何获得如此大量的Stratfor内部和外部邮件。

与Anonymous组织相关的黑客曾於2012年初表示，已经获得Stratfor公司约100名雇员的邮件，并会将这些邮件公之于众，让公众了解Stratfor的运作。

Stratfor的公司介绍是：以情报方式收集资料，为客户提供地缘政治分析。

维基解密创办人阿桑奇（Julian Assange）对路透说：“Stratfor是个民间情报公司，通过美国政府的线人、声誉可疑的外国情报机构和记者获得消息。”

“令人非常担忧的是，监视目标是为正义而战的行动团体。”

Stratfor发言人没有做出回应。

Stratfor首席执行官兼创始人George Friedman在1月11日曾警告电子邮件被窃一事，称黑客很难发现什麽重要信息。（完）