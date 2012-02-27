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亚洲 | 2012年 2月 27日 星期一 17:51 BJT

《中国新债预测》国开行五年浮息债利差预测均值69bp,接近二级市场

* 招标品种: 五年浮息债(一年定存基准)

* 招标金额: 至多150亿元人民币

* 预测均值: 69bp

* 预测区间: 62bp-75bp

* 招标时间: 周二(28日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商)

路透北京2月27日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行五年期浮息金融债.路透调查显示,今年政策性金融债供应量偏大,浮息债前期持续走强,削弱其相对於固息债的投资价值;不过,本周资金面转暖,加之浮息债相对投资优势仍存,该五年浮息品种预测均值落在69个基点(bp),接近二级市场.

"我们的需求非常非常一般,"北京一国有银行交易员称,"金融债供给比较大,资金又有限,形势就不会太好."

北京另一大型银行交易员亦表示,浮息债之前持续走暖後,其相对於固息债的投资价值在减弱;加之此类债流动性偏弱,需求主要集中於投资账户,以上因素都将限制本期债的需求.

中债登银行间一年定存基准浮息政策性金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,五年期最新利差为69.65bp.

剩余期限约5.2年的一年定存基准浮息金融债100211券CN100211=CFXM最新双边报价收益率为4.2150%/4.2150%,对应的利差为71.5bp.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜和七天期品种均继续大幅下行.在上周五法定存准率下调後,资金面的转暖较为明显,机构此前谨慎的心态也有明显缓和,回购利率因此连续跳水.[cn/cn]

本次招标的国开行今年第10期金融债,具体条款如下:

第10期

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发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 五年/浮息

利率基准 一年定期存款利率

招标时间 2月28日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日 3月5日

起息日 3月5日

分销期 2月29日-3月5日

上市日 3月9日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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