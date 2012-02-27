《外汇动态》摩根士丹利建议买入挪威克朗兑瑞典克朗

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
0912 GMT---摩根士丹利策略师建议在1.1700买入挪威克朗兑瑞典克朗NOKSEK=D2,目标位在1.2200,停止单在1.1550.
他们指出,随着增长放慢与油价上涨,投资者开始担心由石油供应引发的经济减速.从这点来看,他们认为,挪威的石油出口将为其本币提供保护,而规模较小且开放的瑞典经济则将容易在全球需求转变中受到波及.
挪威克朗兑瑞典克朗目前报1.1760瑞典克朗.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第四季 -- +1.5% 产出指数 -- +1.0% 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布 2月21日(二) 暂无重要经济数据公布 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 -- -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 2300 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 正18 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.8% (较前月) -- +0.8% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +5.4% 进口(较上年同期)