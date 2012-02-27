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市场报道 | 2012年 2月 27日 星期一 17:42 BJT

《外汇动态》摩根士丹利建议买入挪威克朗兑瑞典克朗

0912 GMT---摩根士丹利策略师建议在1.1700买入挪威克朗兑瑞典克朗NOKSEK=D2,目标位在1.2200,停止单在1.1550.

他们指出,随着增长放慢与油价上涨,投资者开始担心由石油供应引发的经济减速.从这点来看,他们认为,挪威的石油出口将为其本币提供保护,而规模较小且开放的瑞典经济则将容易在全球需求转变中受到波及.

挪威克朗兑瑞典克朗目前报1.1760瑞典克朗.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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