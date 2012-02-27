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市场报道 | 2012年 2月 27日 星期一 17:44 BJT

《外汇动态》欧元持稳,之前一度跌至日低

0931GMT---欧元兑美元EUR=持稳於1.3430,半官方买盘予以支撑,据称在1.3400下方有停止单.

中东及杠杆账户稍早的稳定卖盘令该货币对跌至日低1.34178,但在1.3420下方止跌回升.

欧元兑美元日内仍跌0.2%,欧元兑日圆EURJPY=跌0.5%至108.44日圆,交易员指因日本出口商抛售.(完)

--编译 李爽;审校 隋芬

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