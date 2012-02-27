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市场报道 | 2012年 2月 27日 星期一 17:52 BJT

〔欧洲汇市〕英镑下跌但仍接近三个半月高位,前景明朗

路透伦敦2月27日电---英镑兑美元周一下跌,但距离三个半月高位仍不远,投资者寄望本周会公布强劲数据,可以提升对英国经济今年将避开衰退的预期.

尽管周一英国没有数据公布,但2月英国工业联盟(CBI)零售销售差值和制造业及建筑业采购经理人指数(PMI)将於本周稍晚公布.

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