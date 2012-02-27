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货币新闻 | 2012年 2月 27日 星期一 18:00 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆跌1%,脱离四个月高位

路透伦敦2月27日电---欧元兑日圆周一下跌1%,因在欧元稍早触及四个月高点後,日本出口商和杠杆账户稳步卖出欧元兑日圆.

欧元兑日圆EURJPY=R跌至盘内低点107.841日圆,脱离四个月高点109.95,近期支撑落在200日移动均线切入位约107.05.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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