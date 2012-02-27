〔中国商业〕"林书豪"商标之争渐起,场内劲爆表现鼓舞场外价值发现

路透北京2月27日电---也许是纽约尼克斯队给了林书豪在NBA崭露头角的机会,但中国江苏的一家体育用品公司却早在一年半前就看到了这位哈佛毕业的华裔美国人身上的商机,并悄悄地以700美元把他的名字注册成了商标.

这只是近期西方体育明星和公司在中国发生一连串商标争议的一个例子.这些争议的涉及对象从美国篮球巨星迈克尔-乔丹,到苹果的iPad平板电脑.

23岁的林书豪本赛季以火箭般的速度从一位默默无闻的球员蹿升为全球知名人物.在加入尼克斯队之前,他曾被两支NBA球队裁掉.由於主力球员缺阵,尼克斯队给了林书豪上场的机会,他从一位板凳球员迅速成为带领球队发光的明星.

但在林书豪成名前,无锡日升体育用品有限公司早在2010年7月就将其名字注册了商标.这家公司年产约100万个篮球、排球和足球.

中国国家工商总局的网站显示,日升体育申请的商标包括林书豪名字的变体:"林书豪 Jeremy S.H.L(林书豪名字拼音的首字母)".

这项商标申请於去年8月获批,该公司仅支付了4,460元人民币(710美元)就得到了商标拥有权,并令林书豪本人及其商业合作夥伴耐克头痛不已.林书豪在2010年与耐克签下了三年代言合同.

"在中国,谁先注册,商标权就归谁.你可以为自己的想法注册商标,永不使用也没关系.相比之下,在美国申请商标之前,必须首先说明实际用途或使用意向."律所Jones Day的合伙人Horace Lam表示.

"耐克与林书豪可能会向日升购买商标权,这有可能要花上数百万人民币."Lam称.

耐克(NKE.N)已於本月开始在网站出售Jeremy Lin主题鞋款,并在Foot Locker(FL.N)门店推出"Linsanity"系列球衣.据美国专利及商标局,林书豪自己目前也正在美国申请"Linsanity"一词的商标权.

日升体育将从3月开始在全国发售印有"林书豪 Jeremy S.H.L."商标的篮球.

该公司法人代表虞敏洁表示,"有几家大公司找我谈过合作或购买(商标)的事,我愿意卖,只是现在还没有理想的出价."

"抢注商标的问题在中国每天都发生,"律师Lam表示,"从纯粹法律角度来看,这是由体系问题所导致."

"对於想在中国保护自身智慧财产的企业和个人而言,如果他们不熟悉中国的体系,这将是一个很大的问题."(完)