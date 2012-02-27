(重温稿)《中国新债预测》国开行五年浮息债利差预测均值69bp,接近二级市场

* 招标品种: 五年浮息债(一年定存基准)
* 招标金额: 至多150亿元人民币
* 预测均值: 69bp
* 预测区间: 62bp-75bp
* 招标时间: 周二(28日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 9位(银行、券商)
路透北京2月27日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行五年期浮息金融债.路透调查显示,今年政策性金融债供应量偏大,浮息债前期持续走强,削弱其相对於固息债的投资价值;不过,本周资金面转暖,加之浮息债相对投资优势仍存,该五年浮息品种预测均值落在69个基点(bp),接近二级市场.
"我们的需求非常非常一般,"北京一国有银行交易员称,"金融债供给比较大,资金又有限,形势就不会太好."
北京另一大型银行交易员亦表示,浮息债之前持续走暖後,其相对於固息债的投资价值在减弱;加之此类债流动性偏弱,需求主要集中於投资账户,以上因素都将限制本期债的需求.
中债登银行间一年定存基准浮息政策性金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,五年期最新利差为69.65bp.
剩余期限约5.2年的一年定存基准浮息金融债100211券CN100211=CFXM最新双边报价收益率为4.2150%/4.2150%,对应的利差为71.5bp.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜和七天期品种均继续大幅下行.在上周五法定存准率下调後,资金面的转暖较为明显,机构此前谨慎的心态也有明显缓和,回购利率因此连续跳水.[cn/cn]
本次招标的国开行今年第10期金融债,具体条款如下:
第10期
---------------------------------------------------
发行总量 不超过150亿元
期限/计息方式 五年/浮息
利率基准 一年定期存款利率
招标时间 2月28日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
缴款日 3月5日
起息日 3月5日
分销期 2月29日-3月5日
上市日 3月9日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良