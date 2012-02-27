〔中国金融〕促进符合产业运行规律和资金需求周期特点的创新--银监会

路透北京2月27日电---中国银行业监督管理委员会主席尚福林称,金融创新要更加注重满足实体经济需求,要促进商业银行做符合产业和企业运行规律和资金需求周期特点的金融创新.
银监会网站周一新闻稿援引尚福林在2012年创新监管工作会议上并称,要做有益于提升群众金融服务满意度和便利性的金融创新,有益于节约银行资本消耗、优化金融资源使用效率和加强风险管理能力的金融创新.
"按照商业银行的运行规律,将金融资源投放到实体经济最需要、综合效益最优、商业可持续的领域当中;更加强调金融创新与银行发展战略相统一."他称.
他表示,要更加严格对监管套利行为的约束,及时甄别各类创新的真实动机和行为实质,鼓励和保护科学的金融创新.
中国央行在本月初曾表示,将加快信贷产品创新,继续推动信贷资产证券化等金融创新.分析人士认为,这正是监管层在降低了分红率以提升银行内生增长能力之後,以创新资本工具保护银行资本可持续增长的又一举措.[ID:nCN1374740]
中国总理温家宝此前在全国金融工作会议上强调,要坚持金融服务实体经济的本质要求,从多方面采取措施，确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题.[ID:nCH0092873] (完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进