〔日本个股〕尔必达记忆体申请破产保护,债务高达56亿美元(更新版)

(新增细节)

* 公司称将寻求破产保护,债务56亿美元

* 为日本制造业史上最大规模破产保护案--东京商工调查

* 与银行和股权合伙人的救援谈判停顿

* 为日本最後一家动态随机存取记忆体(DRAM)生产商

路透东京2月27日电---日本尔必达记忆体6665.T916665.TW 周一称已申请破产保护,债务4,480亿日圆(55.5亿美元),成为日本制造业历史上规模最大的破产保护案.

日本经济新闻报导称,申请破产保护之举显示,由国内银行和潜在的海外股权合伙方援救尔必达的可能计画已经停摆.

苹果(AAPL.O)iPad异军突起,使动态随机存取记忆体(DRAM)价格大跌,导致日本唯一的DRAM生产商--尔必达记忆体遭受重创.iPad对DRAM芯片依赖度要低於传统个人电脑.

为赶超资金充裕的韩国对手三星电子(005930.KS)和海力士半导体(000660.KS),尔必达的庞大资本支出形成拖累,同时,日圆升值又削弱该公司的全球竞争力.

尔必达申请破产保护,令人担心日本个人电脑记忆体芯片行业将退出曾风光无限的舞台.

不过,日本经济产业大臣枝野幸男在简报会上表示,他希望日本国内的DRAM生产能够继续下去.

首尔信荣证券分析师Lee Seung-woo表示,"申请破产保护并不意味着尔必达将立即停产,但尔必达正在缩小规模,主要客户将舍弃它并转向韩国公司,那意味着韩国公司将藉此获得更多市场份额.对韩国芯片制造商而言,这是不错的状况."

企业信贷研究机构--商工调查(Shoko Research)称,历数日本申请破产保护的制造商,尔必达的债务水平是迄今最大的.