〔国际油市〕亚洲石脑油价裂解价差上涨,因需求依旧强劲

路透新德里/新加坡2月27日电---亚洲石脑油价格周一连续第六个交易日保持在10个月高位附近,裂解价差上涨,因需求坚挺之际供给持续偏紧.
韩国LG化学正在求购4月上半月船货,但细节尚不得知.
另一家韩国企业KPIC上周五通过私下谈判买入22,500-32,500吨4月上半月船货,价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水18.00美元以上.
一家贸易商表示:"最终用户之前推迟即期购买,转而依赖现有库存,寄望价格能够下降."
但价格未能下滑,因布兰特原油期货价格居高不下,且石脑油供给吃紧.
上述贸易商表示:"买家纷纷出手,而卖家则惜售,造成形势恶化."
汽油裂解价差连续第三日保持在每桶8.00美元上方,与1月平均升水每桶8.80美元相仿.
Lanka IOC从维多买进总共18,000吨3月15日到岸的汽油,升水为每桶2.70美元.
印度的巴拉特石油(BPCL)7,000吨3月中旬到案的重整油招标周一结束.
日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨10.00美元至每吨1,090美元,创下4月29日以来最高.
4月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK回升7.44美元,至每吨升水157.83美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF下滑0.71美元至两日低点每桶14.15美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1089.50/1090.5 080.00 +10.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 118.90/119.00 117.84 +1.11
97号现货汽油GL97-SIN 138.65/138.75 137.30 +1.40
95号现货汽油GL95-SIN 135.85/135.95 134.61 +1.29
92号现货汽油GL92-SIN 133.05/133.15 132.70 +0.40
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.10/14.20 14.86 -0.71 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦